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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:50

Белоголовцев считает нереальным чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением о возможном чемпионстве красно-белых в этом сезоне.

«Я думаю, что, к сожалению, чемпионство нереально. Мне кажется, чемпион нам всем уже известен. Сейчас, думаю, связи с неограниченным финансовыми возможностями «Зенит» обязательно кого-нибудь прикупит, еще усилится. Их команда и так на мощном ходу. А если будет усиление, то никто сражаться с «Зенитом» не сможет», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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