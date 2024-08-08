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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:48

Белоруков: «Если Джикия не найдет место в РПЛ, удивляться тут нечему»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился мнением о том, что российский защитник Георгий Джикия на данный момент находится без клуба.

«Не скажется ли на Джикии, что он так долго находится без клуба? Думаю, что сейчас можно себя индивидуально готовить, и никакой проблемы в этом нет. Сильно точно не отразится. Джикия уже находится на таком уровне, что потом быстро подстроится к любой команде. Сильно ли я удивлюсь, если Джикия не найдет себе место в РПЛ? Нет. Почему? Удивляться нечему тут», — приводит «РБ Спорт» слова Белорукова.

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Дмитрий Белоруков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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