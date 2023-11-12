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Судейство

Сегодня, 15:41

Белорусская федерация футбола определила арбитров для работы на матчах в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что не более пяти белорусских футбольных арбитров начнут работать на матчах чемпионатов России с 2024 года.

«Как только РФС расценит нужным пригласить наших арбитров для обслуживания матчей под своей эгидой, а это не только Российская премьер-лига, а, может быть, и Футбольная национальная лига, мы будем готовы. У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году», — приводит слова Василевича ТАСС.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/19262861
Футбол
РПЛ
РФС
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