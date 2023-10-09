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Сегодня, 18:00

Белоус — о Карпине: «Поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Ростова» от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

— За счет чего «Краснодар» перевернул игру?

— У Ивича отличная команда. Сбалансированная, волевая. Не просто группа ярких футболистов, а сплоченный коллектив. Это чувствуется. Когда в начале второго тайма забил Сперцян, я уже не сомневался: «Краснодар» не проиграет. А в итоге даже вырвал победу в компенсированное время.

В Telegram после матча развернулась дискуссия: 3:2 — это банальный фарт или чемпионский характер? Вы как думаете?

— О чемпионском характере говорить пока рано. Все-таки «Краснодар» еще ничего не выиграл. А голы в ворота «Ростова»... Если со вторым действительно повезло, мяч срикошетил от Комличенко, то Сперцян и Кордоба забили мастерски. Плюс удачу надо заслужить. В том числе создавая моменты. С этим у «Краснодара» проблем нет.

— Карпин считает, что «Ростов» пропустил дебильные голы.

— Ну, так можно сказать и про первый гол в ворота «Краснодара». Когда на ровном месте ошибся Сафонов. Применительно к «Ростову» я бы говорил о другом. Почему команда наступает на одни и те же грабли?! Если в трех последних матчах из четырех ведешь с разницей в два мяча и не в состоянии удержать победный счет, возникают вопросы к тренеру.

— В чем конкретно Карпин недоработал?

— Не будем возвращаться к предыдущим матчам. А поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно! Физически-то ростовчане готовы неплохо. Не проседают, бьются до последних минут. А вот концентрации не хватает. Вдобавок замены не помогают сохранить преимущество. В этом туре они игру «Ростова», мягко говоря, не усилили, — сказал Белоус «СЭ».

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Юрий Белоус
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