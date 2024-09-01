Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу. иначе остается медиафтубол»

Российский функционер Юрий Белоус не исключил, что форвард Артем Дзюба не сможет найти себе команду в РПЛ этим летом и завершит карьеру.

- Скоро закроется трансферное окно, а он так и не нашел команду. Конечно, Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу, но надо помнить и о возрасте. Есть же определенная физиология, а он достаточно габаритный форвард. Потеря скорости и физических кондиций крайне отрицательно сказывается на игре любого футболиста.

Что остается? Медиафутбол. Как бы прискорбно это не звучало, поскольку Артем оставил большой след в российском футболе. Тем не менее, одни, как Модрич, могут блистать в 39 лет, а другие — нет. У нас достаточно интенсивная лига, играя в которой, надо быть хорошо готовым физически. Увидим завершение карьеры Дзюбы? Да, это не исключено, — приводит слова Белоуса Metaratings.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.

Ранее в своей карьере форвард играл за такие команды, как турецкий «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».