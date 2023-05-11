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Сегодня, 20:24

Белоус не считает, что из-за доминирования «Зенита» пропадет интерес к РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент клуба «Москва» Юрий Белоус предположил, будет ли интересно наблюдать за РПЛ простым болельщикам, если в ближайшее время гегемония «Зенита» не прекратится.

«В РПЛ есть чемпион, которому полагаются медали и титул. Конечно, сейчас обесценились остальные места, так как мы не участвуем в еврокубках. Раньше битва шла за пятое, шестое место, которое давало путевку в Лигу Европы. Сейчас в РПЛ интересная борьба внизу, поэтому интрига в нынешнем сезоне еще есть. Не думаю ли я что из—за доминирования «Зенита» у нейтральных болельщиков пропадет интерес к РПЛ? Нет, не думаю. Футбол — это шоу, индустрия развлечений. Есть такие команды, как «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», которые не хотят быть простыми клубами. Национальный чемпионат всегда будет интересен в России», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-ne-dumayu-chto-interes-k-rpl-propadet-esli-zenit-prodolzhit-dominirovat/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Белоус
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