Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Белоус — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Это не имеет никакого отношения к футболу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина в адрес Андрея Талалаева, возглавляющего «Химки».

«Это не имеет никакого отношения к футболу, здесь нечего комментировать. Что касается игры, то «Ростов» очень неплохо смотрелся на фоне «Зенита». Моменты были с обеих сторон, игра шла до гола. Не думаю, что «Ростов» сумеет отыграть девять очков. В борьбе за чемпионство интриги никакой не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого заявления Карпин сказал: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-o-slovah-karpina-v-adres-talalaeva-k-futbolu-e-to-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya/
Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» отправили заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Талалаеву
Хусаинов раскритиковал главного тренера «Торпедо» Клотета за поведение в матче со «Спартаком»
Радченко — о ничьей «Зенита» и «Ростова»: «Было логично ожидать, что петербуржцы потеряют очки»
Непомнящий: «Я восхищен тем, как прибавляют молодые ребята из «Ростова»
Биджиев считает, что эпизод с отменой пенальти в ворота «Зенита» был спорным
Стрепетов: «В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошел «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона