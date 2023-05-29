Белоус: «Бразильцев в «Зените» все устраивает»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Сочи» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

— Как вам «Зенит» без Малкома, Вендела, Клаудиньо и Дугласа Сантоса?

— «Изюма» в игре, конечно же, стало меньше. Но все равно «Зенит» обладает настолько мощным подбором футболистов, что в каких-то матчах может спокойно дать лидерам передышку. Ну а те хорошо поработали — и теперь на пляже курят бамбук. Заслужили!

— Летом Малком и Клаудиньо уедут в Европу?

— Не факт. Знаю, что бразильцев в «Зените» все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный. Плюс отличные отношения с тренерским штабом. Сорвутся лишь в том случае, если будет предложение из топ-клуба.

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в сезоне-2022/23 после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».