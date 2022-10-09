Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассуждает о возможном возвращении Юрия Семина в «Локомотив».

— По данным «СЭ», Юрий Семин — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Это реально?

— Посмотрим. Юрий Палыч в форме. Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю. У него вполне может получиться, если подберет толковых людей. Но многое упирается в фигуру спортивного директора.

— Им может стать Борис Ротенберг.

— Я слышал. Но вы поймите меня правильно. Борис получил хорошее футбольное образование. Однако надо же иметь определенный управленческий опыт. Боря — футболист. Он никогда не занимал руководящие посты в клубе, не брал на себя ответственность. Ему еще надо учиться. Возможно, просто войти в менеджерский штаб клуба и поработать, понять, что это такое. Спортивный директор — это же не только селекция, купить, продать, но и детско-юношеский футбол, академия, женская команда и так далее. Огромный спектр вопросов. Есть ли у Бориса такой опыт?

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. Как сообщал «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает кандидатуру Юрия Семина на пост нового главного тренера команды.

Борис Ротенберг и&nbsp;Юрий Семин. «Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
Юрий Семин
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
В Турции назвали вероятное место переговоров России и четырех стран Запада
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба забил гол после прохода Сперцяна и передачи Сафонова
«Оренбург» — «Ахмат»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
Лебеденко о ничьей «Торпедо» с «Нижним Новгородом»: «Мы создаем мало моментов. Надо играть агрессивнее»
Олусегун установил рекорд РПЛ, забив на 9-й секунде
Кутепов: «Федун ушел из «Спартака», и я ушел. Эпоха закончена»
Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Матыцын назвал отличной игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Генеральный директор «Зенита» Медведев назвал причину неудачных результатов команды в матчах на выезде