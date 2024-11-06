Белоус о Карпине в «Ростове»: «Новый губернатор, каким будет бюджет?»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что раздумывает об уходе из клуба.

— Валерий Карпин не так давно заметил, что его посещают мысли об отставке. Победа над «Спартаком» резко поменяет его настроение или вы допускаете, что зимой тренер все-таки покинет «Ростов»?

— В принципе, если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина, на мой взгляд, нет. Ему комфортно в «Ростове», он здорово вырос за последние годы как тренер. Но мы же знаем, что в регионе сменился губернатор. Как теперь изменится бюджет клуба? А может, повторится история с «Крыльями», где, если верить СМИ, бюджет сократился на миллиард рублей? Сложно сказать...

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на работе в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.