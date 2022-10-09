Созрел ли Талалаев для работы в «Локомотиве»? Мнение Белоуса

Футбольный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос, готов ли Андрей Талалаев для работы в «Локомотиве».

— Еще одна кандидатура на пост рулевого «Локо», которая мелькает в СМИ, — Андрей Талалаев. Созрел ли он для такого вызова?

— Думаю, да. Он себя зарекомендовал с хорошей стороны в «Ахмате», Энергичный, сложившийся специалист. Почему бы его кандидатуру действительно не рассмотреть?

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». 50-летний россиянин возглавлял грозненский клуб с июля 2020 года по сентябрь 2022 года.

В субботу, 8 октября «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.