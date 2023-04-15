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Сегодня, 15:51

Белоус поделился впечатлениями от игры Захаряна в последних матчах за «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер Юрий Белоус поделился впечатлениями от игры Арсена Захаряна в последних матчах за «Динамо».

«Захаряну надо забыть уже о «Челси». Ему надо выкладываться на каждой тренировке, чтобы он попадал в основной состав, иначе с таким потенциалом, Арсен может в сборную России не попадать. Отлично, что он уже в раннем возрасте заявил о себе. Все думали, что он станет лидером, но сейчас Захарян в каких-то эпизодах выпадает. Арсен по потенциалу может быть лидером и игроком европейского класса. Все зависит от него», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян провел 29 матчей за «Динамо», забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-nado-zadavat-vopros-jokanovichu-pochemu-zaharyan-stagniruet/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Белоус
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