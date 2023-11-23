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Сегодня, 15:47

Белоус порассуждал о возможном увеличении количества узбекских игроков в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Юрий Белоус порассуждал о возможном увеличении количества узбекских игроков в России и отреагировал на хорошее выступление сборной Узбекистана U-17 на юношеском чемпионате мира.

«Для меня не сюрприз, что юношеская сборная Узбекистана сейчас так хорошо выступает на мундиале. В этом регионе таланты растут, как грибы. У них очень много хороших молодых игроков, не зря они выиграли молодежный Кубок Азии. Сегодня они добиваются очень хороших результатов. Но самое главное, что в республике сейчас создаются очень хорошие условия для роста футболистов. Нужно ли расширять узбекский рынок на фоне того, что из-за санкций тяжело проводить сделки с западными клубами? Надо не просто переходить на какой-то рынок, нужно отслеживать все рынки. Если футболист конкурентоспособен, то ничего не мешает взять игрока из Узбекистана, если он лучше, условно говоря, игрока из Сербии. Тот же Файзуллаев, который пришел в ЦСКА, показывает, что он юный бриллиант. Таких футболистов достаточно не только в Узбекистане, но и в других республиках центральной Азии, в том числе и Киргизии. А если говорить про Узбекистан, то есть примеры Шомуродова и других игроков, которые выступали в европейских клубах. Мы помним, какой сильный был много десятилетий назад «Пахтакор». Там играли выдающиеся футболисты, которые входили с сборную СССР», — приводит слова Белоуса Metaratings.ru.

В 1/8 финала юношеского чемпионата мира по футболу сборная Узбекистана обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. В следующем этапе команда сыграет со сборной Франции.

Источник: https://metaratings.ru/news/belous-v-aziatskom-regione-talanty-rastut-kak-griby-faizullaev-pokazyvaet-chto-on-yunyi-brilliant-308386/
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
Юрий Белоус
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