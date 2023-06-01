Юрий Белоус: «Было бы любопытно посмотреть на Слуцкого в «Динамо»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус отреагировал на информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Динамо».

«Любой компетентный спортивный менеджер может рассматривать большое количество потенциальных кандидатов. Было бы странно, если бы Слуцкого не было в этом лонг-листе. Он сейчас свободен. Вопрос в том, насколько Слуцкому интересно возглавить «Динамо». Руководство клуба должно проанализировать его опыт и последние результаты. Было бы любопытно посмотреть на Слуцкого в «Динамо». Интересно, как он построит конкурентоспособный коллектив», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также специалист тренировал «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».