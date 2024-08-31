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Белоус — о Соболеве в «Зените»: «Зачем столько форвардов? У нас же нет Лиги чемпионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер, бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о резонансном переходе Александра Соболева в «Зенит».

— Переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» все-таки состоялся. Удивлены?

— Футбол порой бывает алогичен. Иногда сразу сложно понять тот или иной трансфер. Мы в свое время придерживались в селекционной работе такого принципа: чтобы кого-то купить, нужно сначала кого-то продать. Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в «Зените»? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе. Пока неясна ситуация с Сергеевым. С другой стороны, может быть, приход Соболева как-то расшевелит Кассьерру, который, согласитесь, сейчас не так ярок, как в прошлом сезоне.

— Как приход Соболева скажется на микроклимате в «Зените»?

— Хороший вопрос. Сергей Семак — очень адекватный человек, который в принципе может работать с любым футболистом. Но тут ситуация не совсем простая. Соболев, как известно, не святоша. И в этом плане «Спартак» точно выиграл, расставшись с Александром. Представляете, если бы футболист, объявивший, что намерен перейти в «Зенит», в итоге остался бы в команде? Не очень хорошая история.

— Зачем же «Зенит» тогда покупал за 12 миллионов аргентинца Лусиано Гонду?

— Его приход действительно может спутать «Зениту» все карты. Мы его толком в деле не видели, но говорят, что это игрок штрафной. Получается, конкурент и Сергееву, и Соболеву, и Кассьерре. А ведь есть и другие исполнители атакующего плана. Я б еще понял, если бы «Зенит» выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда да — нормальный комплект. Но у нас-то только РПЛ и Кубок. Возможно, питерцы подстраховались, так как чуть сбавили обороты после первых четырех туров, когда их все уже короновали.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Александр Соболев. «Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича

Александр Соболев
ФК Зенит
Юрий Белоус
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