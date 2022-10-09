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Сегодня, 18:00

Белоус: «Рангник обещал сделать из «Локомотива» «Сапсан», а получилась дрезина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный футбольный функционер Юрий Белоус — о последствиях правления в «Локомотиве» немецких специалистов.

— А ведь недавно Рангник обещал, что сделает из «Локомотива» «Сапсан».

— А в итоге получилась дрезина...

— При этом состав-то у «Локо» неплохой, да и не все трансферы были провальными при Цорне.

— А никто же и не критикует все трансферы. Но этими же игроками надо управлять! Где был учебно-тренировочный процесс? Важно, чтобы молодые футболисты росли, а они в «Локо», увы, деградировали. Вот в чем проблема. А то, что клуб потратил большие деньги на приобретения... Никто ж не спорит. Вроде как усилились, а где результат?

Ральф Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Борис Ротенберг и&nbsp;Юрий Семин. «Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Юрий Белоус
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