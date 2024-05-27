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Сегодня, 11:41

Белоус рассказал, что думает о чемпионстве «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус рассказал, что думает о чемпионстве «Зенита».

«Нет ничего более справедливого, чем турнирная таблица РПЛ после 30-го тура. Можно одну игру отдать, можно два раза в штангу попасть, как это сделало «Динамо» в решающем матче против «Краснодара», но ведь было много других шансов до этой игры. Для меня этот сезон РПЛ один из самых интересных и интригующих в 21 веке.

В целом надо порадоваться за «Зенит». Без удачи команда Сергея Семака не стала бы чемпионом, но могу сказать, что удача любит сильных», — цитирует Белоуса Metaratings.ru.

После 30 туров РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда стала чемпионом в шестой раз подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/belous-net-nichego-spravedlivee-turnirnoi-tablicy-rpl-nado-poradovatsya-za-zenit-367022/
ФК Зенит
Юрий Белоус
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