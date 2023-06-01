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Сегодня, 14:19

Белоус: «Дуарте точно надо метлой гнать из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что защитника Алексиса Дуарте нужно выгнать из «Спартака».

«Ряд футболистов, купленные за приличные деньги, не оправдали себя. Надо понять, где ошибка? Менеджмент или тренерский просчет? Абаскаля хвалили, давали авансы, но весной «Спартак» потерял ход. Мое мнение: надо ему дать и дальше работать. Видно, что он толковый специалист и хороший парень. Хороший парень не профессия, но он молод и как тренер развивается. Ну, в прошлом году красно-белые показывали качественный футбол. Я сам думал, наконец, у «Зенита» появился конкурент, нас ждет интересный чемпионат. Но получилось, что и прежде. Значит, многие футболисты не тянут. Не хочу быть демагогом и много фамилий называть. Нужно взять ручку или карандаш и посчитать ТТД всех игроков. Дуарте точно надо метлой гнать из команды. Когда игрок сам говорит, что я не могу бежать и не хватает физических кондиций. Что это такое?»

Дуарте выступает за красно-белых с 2023 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 7 матчей за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с московской командой рассчитан до 2027 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/15430481/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Юрий Белоус
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