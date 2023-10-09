Белоус: «Сегодня в РПЛ такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет»

Экс генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— В мае вы говорили: «Дзюба — уходящая натура. Он уже еле шевелится».

— Ха! Вскоре после того интервью мы встретились с Артемом в Барвихе на вручении премии, посвященной итогам сезона. Он сразу припомнил мне эти слова.

— Ответили?

— За меня это сделал Слуцкий, который стоял рядом: «Что не так Юрий Викторович сказал? Все правильно! Ты действительно еле шевелишься». Посмеялись... Ну а если серьезно, то у меня перед глазами 2019 год, Лига чемпионов, матч «Зенит» — «Лейпциг». Помните защитника Упамекано?

— Еще бы!

— Этот могучий француз тогда не просто закрыл Артема — сожрал вместе с тапочками! Но в России нет защитников экстра-класса. А сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника, сбросить мяч под удар партнеру. С «Уралом» Артем провел хороший матч. Забил сам и поучаствовал в голевой атаке, которая позволила «Локомотиву» уйти от поражения, — сказал Белоус «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провел 12 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».