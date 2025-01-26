Белоус считает, что Дзюбе по силам побить рекорд Кержакова по голам уже в этом сезоне

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мыслями о погоне форварда «Акрона» Артема Дзюбы за рекордом Александра Кержакова по голам.

«Дзюбе, конечно, по силам побить рекорд Кержакова уже в этом сезоне. Все-таки нужно помнить, что он был заявлен за «Акрон» в последние дни летнего трансферного окна и не проходил сборы с командой. Но он играл и помогал тольяттинцам. А если Артем сейчас проведет хорошие зимние сборы, то в свои 36 лет он еще вполне может играть на таком уровне. Тем более сегодня медицина и восстановительные процедуры развиты очень здорово», — цитирует Белоуса Legalbet.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. На счету Дзюбы 232 мяча.