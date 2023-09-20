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Сегодня, 19:56

Белоус считает, что Игнашевича и Карпина не уволят в ближайшее время

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Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал следующую возможную отставку тренера в РПЛ.

«А кто у нас там барахтается внизу? Игнашевича не тронут, Карпина не тронут. Кто там у нас еще в таблице, какие еще варианты? «Факел» уже поменяли тренера. «Спартак»? Не факт. Какие там команды есть, которые там середине. «Ахмат» поменял тренера, прекрасно выглядит. Какие там команды есть? Таблица у меня сейчас не перед глазами. Юран на своем месте абсолютно, его не тронут. Меньше всего удивит? Да, «Локомотив», если не будет Галактионов справляться, хотя, я думаю, что там руководство терпеливое. В прошлом году, «Локомотив» выдал хороший отрезок игр. Может быть, там проблема не в тренере.
Дело в том, что надо рассматривать не только тренерский штаб, но и тех, кто с ними работает. Менеджеров, которые должны выглядеть как одно целое. Поэтому, ну я не вижу в ближайшее время, чтобы кого-то отправят в отставку. На мой взгляд, все, что можно было поменять, уже поменяли», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

В текущем сезоне своих постов лишились Сергей Ташуев («Ахмат»), Вадим Евсеев («Факел»), Иржи Ярошик («Оренбург») и Дмитрий Хохлов («Сочи»).

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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