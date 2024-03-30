Белоус: «Все симпатизировали «Краснодару» в борьбе за чемпионство, потому что хотелось перемен»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Надо признать, что последние матчи краснодарцев были неудачными. Это касается и «Локомотива». Думаю, в этом матче фаворитом будет «Краснодар». Но, скорее всего, в матче с «Локомотивом» будет ничья. Для «Краснодара» в борьбе за чемпионство еще поезд не ушел, надо собраться и вообще забыть о прошлых потерях очков. Посмотрим, будет ли клуб един в лице футболистов, тренеров, менеджеров. Но фаворит чемпионата — это все равно «Зенит». Но все симпатизировали «Краснодару», потому что хотелось перемен, да и богатых не очень-то любят», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 31 марта в Москве и начнется в 19:30 мск.