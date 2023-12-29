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Сегодня, 02:04

Белоус: «18 миллионов евро — это справедливая цена за Сафонова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что портал Transfermarkt справедливо оценил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в 18 миллионов евро.

«Заслуженно его оценили. Матвей — хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов евро — это справедливая цена. Реально ли его продать за такие деньги в Европу? Не факт. К тому же, к россиянам сейчас особенное отношение. Тем не менее, Головин же играет. А значит все возможно», — цитирует «Спорт День за Днем» Белоуса.

В этом сезоне 24-летний Сафонов сыграл 18 матчей и пропустил 12 голов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/belous-18-millionov-evro-spravedlivaya-tsena-za-safonova
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
Юрий Белоус
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