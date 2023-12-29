Белоус: «18 миллионов евро — это справедливая цена за Сафонова»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что портал Transfermarkt справедливо оценил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в 18 миллионов евро.

«Заслуженно его оценили. Матвей — хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов евро — это справедливая цена. Реально ли его продать за такие деньги в Европу? Не факт. К тому же, к россиянам сейчас особенное отношение. Тем не менее, Головин же играет. А значит все возможно», — цитирует «Спорт День за Днем» Белоуса.

В этом сезоне 24-летний Сафонов сыграл 18 матчей и пропустил 12 голов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.