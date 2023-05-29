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Сегодня, 15:25

Белоус — об Абаскале: «Не стоит его увольнять»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН». Есть объяснение?

— Осечка ЦСКА в Краснодаре сделала «Спартак» фаворитом в битве за серебро. Однако он этим шансом не воспользовался, споткнулся на аутсайдере. Моментов-то хватало — и у Промеса, и у Мозеса, и у других ребят. Но мяч не шел в ворота. Что ж, бывает. Впрочем, тут надо похвалить и Юрана. Похоже, он успел передать своим футболистам качества, которыми был силен еще в игровые годы — злость, бесстрашие, неуступчивость. Нижегородцы здорово обороняются, смело вступают в единоборства, цепляются за каждый мяч. А в матче со «Спартаком» еще и Нигматуллин сыграл великолепно!

— Главный вопрос к Абаскалю по итогам весны?

— Чужая семья — потемки. Так и с футбольным клубом. Трудно составить объективную картину, не зная ситуации изнутри. Осенью Абаскалю накидали вистов, называли выдающимся тренером. Но нынешний «Спартак» уже не так хорош, как в первой половине сезона. Что-то разладилось. И в игре, и в микроклимате. Тогда команда была управляемой, сейчас — нет. По матчу с «Нижним» даже выделить некого. Разве что старательного трудягу Литвинова...

— Печальная картина.

— И все-таки не стоит спартаковским руководителям делать резких движений и уж тем более увольнять Абаскаля. Уверен, команда будет в призерах. А это после прошлогоднего десятого места — огромный шаг вперед.

— «В призерах» — значит, с бронзой?

— Да. О серебре теперь можно забыть. ЦСКА его уже не упустит.

Перед последним туром «Спартак» с 53 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА, занимающего вторую строчку, на одно очко.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
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