Белоус считает, что у Бувача есть шанс быстро исправить ситуацию в «Динамо»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о работе Желько Бувача на посту спортивного директора «Динамо».

«Не бывает в команде одного виноватого. Понятно, что сейчас винят главного тренера, и действительно, при нем команда стагнировала, не было роста у молодых игроков «Динамо». Безусловно, это просчеты тренерского штаба. Что касается Бувача, у него есть шанс все это быстро исправить. Насколько у него это получится, посмотрим. Я бы безусловно часть ответственности переложил бы и на менеджмент, в том числе и на Бувача», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить 32-летний Павел Алпатов.

В матче 27-го тура РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» (3:0). На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.