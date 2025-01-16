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Сегодня, 12:27

Белоус считает, что у «Локомотива» нет чемпионских амбиций

Камила Абдурахманова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал об амбициях железнодорожников.

«Знаю, что «Локомотив» приложил много усилий, чтобы оптимизировать бюджет и закрыть проплешины, которые в свое время были созданы. Естественно, чемпионских амбиций у «Локомотива» нет.

А по Батракову... Моя точка зрения: ему надо не мариноваться где-то, а стабильно играть. Чтобы не попасть в ситуацию нашей армянской звезды, которая уехала из «Динамо» в Европу и там потухла. Из-за чего Захарян не играет в Испании? Из-за травмы. Чаще всего травма — следствие неготовности. Так что Батракову надо как минимум пару сезонов поиграть на своем уровне в России. Если он будет так играть, то его заметят и пригласят в топ-лигу. Но пока за ним очередь не стоит», — сказал Белоус Metaratings.ru.

В текущем сезоне Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками, отставая от лидеров на 4 очка.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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