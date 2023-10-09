Белоус: «От «Сочи» осталось одно название»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал неудачи «Сочи».

— «Сочи» выглядит безнадежно?

— Да. Ни игры, ни результата. Меня совершенно не удивляет, что команда осела на последнем месте. Три тренера за календарный год — перебор. Началось все с увольнения Бердыева. Мы, кстати, встречались в декабре 2022-го. У него были большие планы и огромное желание развивать футбол в этом городе. И вдруг через пять туров Курбана Бекиевича убирают...

— Странное решение?

— Конечно! Раз уж приглашаешь такую глыбу, надо доверять, запастись терпением. Вот сейчас Бердыев с махачкалинским «Динамо» стремится в РПЛ. Сочинцы, наоборот, медленно идут ко дну. Если вылетят, а Курбан Бекиевич со своим новым клубом выйдет в премьер-лигу, это будет высшая справедливость.

— Любопытная мысль.

— Вы поймите, успехи или провалы клуба — это не только тренерская история. Еще и менеджерская. Всего полтора года назад мы восхищались командой, которая показывала классный футбол и заслуженно завоевала серебряные медали. Сегодня от нее осталось одно название. Жаль.

— Иными словами, в провале «Сочи» виноват менеджмент?

— В большей степени. У людей нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Отсюда сомнительные трансферы и тренерская чехарда после ухода Федотова. Гаранин, Бердыев, Хохлов... Месяц назад назначили Точилина, но при таких результатах и он долго не продержится, — сказал Белоус «СЭ».

«Сочи» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров.

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