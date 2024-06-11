Белоус: «Воробьев принесет «Локомотиву» больше пользы, чем Дзюба, — тот уже пешком по полю ходил»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о подписании железнодорожниками контракта с нападающим Дмитрием Воробьевым.

«В «Локомотиве» делают ставку на российских футболистов. Это правильно. Что касается уровня мастерства Воробьева, то надо смотреть. Одно дело проявлять себя в «Оренбурге», а другое — в команде, которая борется за медали, это разные вещи. Воробьев принесет больше пользы, чем Дзюба. Тот уже пешком ходил по полю. За счет одной техники и выбора позиции уже далеко не уедешь. По замашкам Дзюба остался в 2018 году, но по своему состоянию сейчас он себе уступает. Это уже два разных Дзюбы», — цитирует Белоуса Legalbet.

10 июня «Локомотив» объявил о заключении трехлетнего контракта с 26-летним Воробьевым. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Оренбург» 24 матча в РПЛ, забив в них 8 голов и сделав 1 результативную передачу.