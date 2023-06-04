Белоус: «Галактионов и Нагорных сработали успешно, «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил перспективы железнодорожников после сезона-2022/23.

«Сезон «Локомотива» надо делить на до прихода Галактионова и после. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо. Я бы еще отметил приход Нагорных. Галактионов и Нагорных сработали очень успешно. Что касается первой части сезона, команда находилась в зоне стыков, поэтому такой результат был крайне неудовлетворительным. Немцы устроили заваруху, им выдали карт-бланш и произошла катастрофа. Большой успех «Локомотива» в том, что они завершили сезон на 8 месте.

Безусловно, Дзюба помог. Считаю, что в перспективе ему нужна замена, но он может и в следующем сезоне помочь железнодорожникам. У Артема прекрасная техника, он здорово играет в подыгрыше. Да, Артем потерял скорость, но ему уже 35 лет. Думаю, в следующем году команда поборется за медали, но нужно обязательно усиление в каждую линию», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 30 матчах.