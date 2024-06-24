Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:03

Белоус: «Амбиции руководства «Локомотива» не простираются на борьбу за медали»

Telegram Дзен

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о положении дел у железнодорожников.

«Акционерам «Локомотива» надо определиться с целеполаганием, чего они хотят от клуба. Либо это команда, которая обладает амбициями и бьется за чемпионство, либо потихонечку просто существует, выполняет некие социальные задачи. Первого мы не видим точно, потому что при амбициях они нашли бы средства, чтобы не терять своих футболистов. На фоне других клубов идет ослабление команды. Рискует ли «Локомотив» стать середняком с такой политикой? Посмотрим. К Галактионову я отношусь с симпатией, но что касается руководства, мне кажется, их амбиции не простираются на борьбу за медали», — сказал Белоус Legalbet.

В сезоне-2023/24 железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвертое место в чемпионате России.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
0
Читайте также
«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова
Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Лончара
Орлов: «Не знаю, перехватил ли «Зенит» Горшкова у «Спартака». Но я бы туда не пошел»
Орлов — о Горшкове в «Зените»: «Он парень самолюбивый, поборется за место в составе»
«Зачем Горшкову идти в «Спартак»? «Зенит» — совсем другой уровень». Орлов — о новичке питерцев, Бакаеве и Козлове
Резиуан Мирзов вернулся в «Химки»
Волков — о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Орлов — о Горшкове в «Зените»: «Он парень самолюбивый, поборется за место в составе»

Орлов: «Не знаю, перехватил ли «Зенит» Горшкова у «Спартака». Но я бы туда не пошел»