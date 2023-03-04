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Сегодня, 10:36

Белоус заявил, что Ренан может дебютировать за «Зенит» уже в первом весеннем матче РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил, что новичок петербургского «Зенита» Роберт Ренан может дебютировать в основном составе команды уже в первом матче весенней части чемпионата России.

«У каждого игрока акклиматизация к новым условиям проходит по-разному. Одному, чтобы привыкнуть к новой среде, нужно несколько месяцев. А другой способен сыграть с листа и в первом же матче будет полезен своей команде. Если Ренан до приезда в «Зенит» активно тренировался и находится в хорошем состоянии, его можно выпустить в «основе» уже в стартовом поединке. Тем более, питерцы будут открывать весенний сезон дома. Практика показывает, что дебютировать перед своими трибунами гораздо проще», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

19-летний бразильский защитник Роберт Ренан присоединился к футболистам «Зенита» в конце февраля. Весеннюю часть чемпионата питерцы откроют в субботу домашним матчем против «Пари Нижний Новгород».

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-renan-mozhet-debyutirovat-za-zenit-uzhe-v-pervom-vesennem-matche-premer-ligi
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
Юрий Белоус
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