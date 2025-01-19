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Сегодня, 13:45

Белоус: «Возвращение бандита Промеса? «Спартак» давно не следит за репутацией»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что нидерландец в феврале может получить разрешение на выезд из ОАЭ после заседания суда по своему делу.

«Мы же не исключаем, что «Спартак» еще бандита вернет? Это я про Промеса. История там непростая. «Спартак» после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию. Он был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.

Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20. Но практика всегда шире теории. Все может произойти. Дай Бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», — заявил Белоус Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На счету 33-летнего форварда 114 мячей и 59 голевых передач в 235 матчах за красно-белых.

В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая после ДТП на улицах города. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны. Летом у нападающего истек контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Источник: Legalbet
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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