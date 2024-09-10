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10 сентября, 22:55

Белоус заявил, что Уткин не является выдающимся игроком

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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о карьерных перспективах полузащитника команды Даниила Уткина.

Ранее агент 24-летнего футболиста заявлял, что переход Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался, и новым возможным вариантом для игрока стал грозненский «Ахмат».

«Бывает такое с футболистами, что они сбавляют, поэтому удивления особого нет. Чем он отличался-то? Неплохо исполнял стандартные положения, но футбол заключается не только в штрафных. Надо смотреть, какая мотивация у него. Не он один такой. Многие вообще к 30 годам заканчивают, но ему-то заканчивать точно рано.

Уткину надо искать варианты. Турция была неплохим вариантом для него, но теперь посмотрим. Эта не та фигура, чтобы ее обсуждать. Это не выдающийся футболист, таких много. Для меня это неравная фигура, например, Данилу Глебову или Эдуарду Сперцяну. У агента надо спрашивать, почему футболист не играет. Мне Уткин неинтересен, потому что себя он не проявляет», — цитирует Белоуса Legalbet.

Уткин является вопитанником «Краснодара», в «Ростове» выступает с 2022 года. За клуб футболист сыграл 73 матча, в которых забил 4 гола и сделал 17 голевых передач. Контракт полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. На счету Уткина два матча и один гол в составе сборной России.

Источник: Legalbet
Даниил Уткин
ФК Ростов
Юрий Белоус

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