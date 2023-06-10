Белоус заявил, что в РПЛ появилось немало интересных россиян

Бывший генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус заявил, что курс на импортозамещение в российском футболе дает результаты и будет продолжен.

«Минувший сезон показал, что в российских командах появляются интересные ребята. Это и «Локомотив», куда пришли игроки из «Крыльев Советов», и «Спартак», в «Зените» молодежь есть на подходе, в «Динамо» она давно о себе заявляет. Я думаю, эта тенденция продолжиться и через год-два в РПЛ будет играть хорошие по спортивным качества россияне. Нужно отказываться от футболистов из других стран? Не, конечно, зачем? Наши молодые игроки учатся у легионеров — это факт, не общие слова. Сам знаю на примере «Москвы», где играли аргентинцы хорошего уровня. Сейчас «Оренбург» приглашает игроков из Аргентины. Формировать команду легионерами из одной страны логично. Потому что, если у вас играет немец, француз, кто-то англоязычный, аргентинец, уже нужно четыре переводчика. Не так просто найти человека, который знает четыре-пять иностранных языков. А тут все говорят по-испански. И потом аргентинцы — очень адекватные люди, потомки эмигрантов из Европы. Они очень легко адаптируются в России, у них не возникает больших житейских проблем, а как они играют в футбол, вы сами знаете», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.