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Сегодня, 17:26

Беляев: «В один ряд с Семиным можно поставить Венгера и Фергюсона»

Камила Абдурахманова
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Воспитанник «Локомотива» Максим Беляев рассказал о легендарном тренере железнодорожников Юрии Семине.

«Юрий Палыч — легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона. Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в Премьер-Лиге. Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других», — заявил Беляев Metaratings.ru.

Беляев играл за «Локомотив» с 2008 по 2013 год. Он провел 16 матчей за основной состав команды и забил один гол. После 17-го тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

Источник: Metaratings.ru
Максим Беляев
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
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