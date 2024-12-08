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Сегодня, 15:40

Гарре: «Крыльям Советов» нужно перевернуть страницу, прошу прощения у болельщиков»

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Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что недоволен тем, как для его клуба завершилась первая часть сезона, но команда должна исправиться за свои ошибки весной.

«Обидно завершать календарный год поражением. Думаю, наши болельщики видели, что мы выложились на 100 процентов на поле, но добиться очков не получилось. Мы всегда недовольны, если мы не побеждаем, и хотим попросить прощения у болельщиков, которые нас поддерживали. Физически очень тяжелый матч. Теперь нужно перевернуть страницу и заходить в весеннюю часть чемпионата со совершенно другими эмоциями», — сказал Гарре «ВсеПроСпорт».

В субботу «Крылья Советов» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России проиграли «Ростову» со счетом 1:3. Самарская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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