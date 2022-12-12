Бердыев хочет видеть Коваленко в «Сочи» уже зимой

По данным «СЭ», новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказал пожелание руководителям клуба, чтобы полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко оказался в его команде уже нынешней зимой.

Права на 19-летнего футболиста принадлежат «Сочи», в Самаре он выступает на правах годичной аренды. При этом в соглашении нет пункта о возможности его досрочного расторжения, так что «Крылья» могут удержать игрока до лета.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 20 матчах за самарский клуб во всех турнирах. 15 сентября он был вызван в сборную России на товарищеский матч против Киргизии (2:1), где дебютировал в основном составе национальной команды.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23, «Крылья» — 11-е.