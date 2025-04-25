Бердыев станет специальным гостем на игре «Рубина» с «Факелом»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетит матч казанцев против «Факела» в 26-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

72-летний специалист примет участие в открытии сектора на домашнем стадионе «Рубина», который будет назван его именем. Также Бердыев совершит символический удар по мячу перед началом встречи.

Бердыев дважды возглавлял казанский клуб — с 2001 по 2013 годы, а также с 2017-го по 2019-й. Под его руководством «Рубин» дважды становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

«Рубин» на своем поле примет «Факел» в воскресенье, 27 апреля. Начало -в 19.00 по московскому времени.