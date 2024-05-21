Березовский: «Помню ту дорогу на «шестерке». Я как будто хотел разбиться»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Роман Березовский рассказал, как его обвиняли в сдаче матча против московского «Спартака» в чемпионате России. В ноябре 1996 года в 34-м туре голкипер пропустил два гола от красно-белых (1:2) и помог москвичам выиграть турнир.

« Я был очень, очень сильно расстроен. Прям чтобы плакал — нет. Но нам в то время давали машины, шестые модели «жигулей», чтобы сразу домой поехать после матча. И вот я помню ту дорогу на «шестерке», как я ехал домой. Испытывал бешенство. Я как будто хотел разбиться. Что-то такое в меня вселилось... И с женой не разговаривал дней пять, ходил весь в себе...

Мне мама привила веру. На интуитивном уровне чувствую, что Бог мне помогает. Я чаще потом стал ходить в церковь. Там унимается душевная боль. Возвращались ли мысли о суициде после того дня? Конечно, периодически возвращаются, бывает такое. За этим и идешь в церковь, чтобы всю эту ерунду из головы убрать. И продолжать жить ради близких и родных», — заявил Березовский Sport24.

Голкипер помимо «Зенита» выступал за «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах. На данный момент Березовский работает тренером вратарей в сборной Армении и «Ноа».