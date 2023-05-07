Березовский назвал ожидаемым чемпионство «Зенита»



Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский отреагировал на чемпионство петербургской команды в РПЛ сезона-2022/23.

«Чемпионство «Зенита», конечно, было ожидаемым. Глядя на состав, понятно, что команда сыгранная и сбалансированная. В нынешней ситуации другие конкуренты чуть-чуть послабее — и чемпионство прогнозировалось. В большой степени в вопрос решали бразильцы. Сегодня было дерби двух столиц, но не было такого, что чемпионство завоевано именно в матче со «Спартаком». Главное, что выиграли при своих зрителях, а соперник — это второстепенное. Но хорошо, что так совпало, еще лучше для питерцев. «Зенит» на данный момент — явный фаворит в чемпионате России», — цитирует Березовского Metaratings.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.