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Сегодня, 13:26

Березовский назвал российского вратаря, которого считает сильнее Акинфеева

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский считает, что Матвей Сафонов из «Краснодара» является более сильным голкипером, чем Игорь Акинфеев из ЦСКА.

«Знаю ли вратаря в России сильнее Акинфеева? Сафонов. Матвей мне очень нравится. По крайней мере антропометрически выделяется: рослый, длинные руки. Акинфеев в этом чуть отстает, но берет профессионализмом. Выдержкой, четким пониманием футбола и игровых ситуаций он достиг таких высот», — цитирует Березовского Sport24.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, пропустив 34 мяча и 8 раз сыграв на ноль. На счету 25-летнего Сафонова 29 встреч за «Краснодар», в которых он пропустил 27 мячей и 10 раз сохранял ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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