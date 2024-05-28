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Сегодня, 18:53

Березовский не считает, что нынешний «Зенит» является самым слабым за последние шесть лет

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением об итогах сезона-2023/24 в РПЛ.

«По сравнению с другими годами в этом сезоне чемпионство «Зенита» получилось тяжелым, потому что все решилось в последнем туре. Концовка интересная, два моих бывших клуба претендовали на титул, как и «Краснодар» Эдика Сперцяна», — приводит Metaratings.ru слова Березовского.

Также экс-футболист сравнил нынешний «Зенит» и прошлых лет.

«Не думаю, что это самый слабый «Зенит» за последние шесть лет. Этот чемпионат был интересен непредсказуемыми играми. Обычно чемпиону необходимо 60 очков, сейчас набрали меньше. Это говорит о том, что все команды в России сравнялись по уровню. Перевес у первой тройки команд над другими совсем небольшой», — добавил он.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд стал чемпионом России. Второе место по итогам минувшего сезона РПЛ занял «Краснодар». Третьим стало «Динамо».

Источник: Metaratings.ru.
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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