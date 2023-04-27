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Березовский не считает возвращение пива на стадионы проблемой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возвращении пива на российские стадионы.

«Не приведет ли к чему-то плохому возвращение пива на стадионы? Российский народ, считаю, довольно культурный в этом плане, много уже произошло изменений в лучшую сторону. Не думаю, что это какая-то проблема. Тем более запретный плод всегда сладок, а если разрешат, может, будет меньше желающих. Помню ли инциденты на фоне опьянения фанатов? Честно говоря, ничего такого не происходило. Разве только после какого-то неудачного матча выпившие люди проявляли недовольство результатом. Но когда человек трезвый, а напротив — не совсем трезвый, это всегда не очень приятно. Но я помню, что в 90-х — начале 2000-х распитие практиковалось, особенно в холодных городах для согрева. Но я из ворот за этим не наблюдал, времени не было разглядывать. Я был сконцентрирован на игре», — приводит слова Березовский «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-berezovskij-v-90-h-2000-h-raspitie-na-stadionah-praktikovalos-osobenno-v-holodny-h-gorodah-dlya-sogreva/
Роман Березовский
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