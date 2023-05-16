КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 14:39

Березовский: «Большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры трех-четырехлетней давности»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский оценил уровень команд в чемпионате России.

«Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но реально хорошие игры можно посчитать на пальцах рук. Из последних вспоминается «Зенит» — «Локомотив». Но таких матчей, к сожалению, все меньше. Большинство команд играют как аутсайдеры РПЛ трех-четырехлетней давности. Это проявляется прежде всего в скоростях, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Футболисты «Зенита» досрочно стали победителями чемпионата России сезона-2022/23. По итогам 27 туров петербургская команда с 65 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА на данный момент идет вторым, имея в активе 54 очка. На третьем месте расположился «Ростов» (50 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104565-roman-berezovskij-bolshinstvo-komand-rpl-igrayut-kak-autsajdery-3-4-goda-nazad.html
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»
Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»
Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»
Шикунов считает Абаскаля виноватым в том, что «Спартак» развалился
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Березовский: «Когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу»

Стипиди: «Если «Химки» вылетят в первую лигу, то в следующем сезоне с Талалаевым вернутся обратно в РПЛ»