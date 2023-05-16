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16 мая, 14:05

Березовский: «Когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу»

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился воспоминаниями о выступлении за «Зенит».

«Я стараюсь не грузиться на эти темы, не корить себя за те или иные шаги. Например, когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось — и ладно. Я ни о чем не жалею. После Петербурга пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен Богу и судьбе за то, что все так получилось», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Березовский выступал за «Зенит» с 1994 по 2000 год. В составе петербургского клуба он стал обладателем Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104579-roman-berezovskij-kogda-igral-v-zenite-dumal-chto-vsyu-kareru-tam-provedu.html
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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