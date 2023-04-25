Березовский — об отставке Бердыева из «Сочи»: «Возможно, какие-то внутренние дела клуба»

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Удивлен. Он ведь не так давно возглавил команду. Либо его что-то не устраивало, либо качество игры разочаровало руководство. Странно, что все произошло так быстро. Жаль. Возможно, какие-то внутренние дела клуба. Вернется ли он еще к работе? Жизнь — непредсказуемая штука. Так что возможно все. Многое зависит от его желаний», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб специалиста.