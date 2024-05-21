Березовский о том, как застал армяно-азербайджанский конфликт: «Научился отличать «Град» от миномета»

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский рассказал, как его коснулся армяно-азербайджанский конфликт. Перед отъездом из Армении футболист жил в Капане, на границе с Азербайджаном.

«Слышал ли стрельбу? Да, и это ужасно. Я профессионально отличал «Град» от миномета. Если стреляют из «Града», могут попасть в гору. Если одиночный выстрел — то это миномет, а у него опасная траектория. Да и «Град» — тоже страшно: пока снаряды летят, чувство, что весь воздух содрогается. Однажды снаряд попал в дом рядом со мной, разнес несколько квартир. Но дом выстоял. Жизнь вокруг все ухудшалась: питания не было, все по талонам, по знакомствам. Знаешь директора магазина, достанешь ящик тушенки — семья будет рада. Когда мне было 14 лет, отношения с Азербайджаном совсем обострились, и мы уехали», — приводит Sport24 слова Березовского.

Березовский выступал за «Зенит», «Химки», «Динамо» и «Торпедо», а также сборную Армении, в которой был капитаном. На данный момент он является тренером вратарей армянской национальной команды.