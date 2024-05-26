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Березовский: «Сафонов может играть в сильных клубах Европы, «ПСЖ» даст ему шанс»

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Бывший голкипер «Зенита» и «Динамо», тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский отреагировал на возможный переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Если тобой интересуется такой именитый клуб, как «ПСЖ», то вряд ли ты откажешься от перехода, — приводит Metaratings.ru слова Березовского. — Там состав очень сильный, они дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Это все условно, что Матвей едет в качестве первого или второго номера. В футболе бывают спады или травмы, если берут Сафонова, то ему дадут шанс продемонстрировать себя. По потенциалу он может играть в сильных клубах Европы. Все зависит от адаптации, потому что вратарю чуть больше времени нужно для коммуникации, нужно быстрее выучить язык. В спортивных качествах я вообще не сомневаюсь, Матвей — очень одаренный».

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел за «Краснодар» 30 матчей, пропустил 27 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
Матвей Сафонов
Роман Березовский
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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