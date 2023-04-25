Березовский: «Не думаю, что сейчас футбол Захаряна подходит под европейский уровень»

Тренер сборной Армении Роман Березовский оценил нынешний уровень полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«В принципе, такое выступление ожидаемо. В таком молодом возрасте сложно сразу начать показывать футбол высокого уровня. И держать стабильность. Соперник привыкает к твоим действиям. Знает, как против тебя играть. Думаю, Арсен не слишком окреп. Иногда получает микротравмы. Плюс ажиотаж вокруг рассеивает его концентрацию. Этот момент нужно пережить, перетерпеть и поставить себя на правильные рельсы. Ясно, что он очень талантлив, но сейчас не очень ярок. Сейчас я не думаю, что его футбол подходит под европейский уровень. Ему надо прибавить, чтобы им начали интересоваться», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 21 матч за «Динамо» в чемпионате России, отметился 3 голами и 6 результативными передачами.