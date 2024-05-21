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Сегодня, 13:40

Березовский: «Гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах»

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Желаю ему этого. Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать. Не думаю, что стоит сожалеть о срыве с «Аяксом» в 2023-м: клуб быстро погрузился в проблемы. Все к лучшему. Прошлым летом Эдик еще и женился — это тоже, бывает, выбивает из колеи. И я такое отчасти переживал. Окажется в более конкурентной среде — еще прибавит», — цитирует Березовского Sport24.

Ранее сообщалось, что Сперцян может перейти в дортмундскую «Боруссию», где заменит Марко Ройса.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами.

Источник: Sport24
Роман Березовский
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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